Модульбанк запустил спецтарифы для продавцов в онлайн-магазинах

На данный момент банк запустил два тарифа для продавцов: стартовый тариф “Селлер” и тариф “Селлер PRO”. Первый подойдет магазину с оборотом до 1 миллиона рублей в месяц, а профессиональный – для магазина с оборотом до пяти миллионов рублей в месяц. Любой тариф можно настроить под себя. Каждый включает поддержку и сопровождение 24/7.