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Модульбанк запустил спецтарифы для продавцов в онлайн-магазинах

Сегодня, 06:41
Фото: pxhere.com
Банк для предпринимателей Модульбанк запустил линейку тарифов для опции «Маркетплейс». Теперь продавцам в онлайн-магазинах доступны специальные банковские условия и набор сервисов, позволяющие экономить на операционных расходах, увеличивать рентабельность и развивать бизнес.

Тарифы включают такие банковские услуги, как бесплатный вывод прибыли с маркетплейсов на личные счета, возможность вести расчеты с контрагентами в долларах, евро, юанях, а также в валютах стран СНГ, Турции и ОАЭ, сообщает newsnn.ru.

Кроме того, у продавцов появляется доступ и к нефинансовым услугам, например бесплатному сервису аналитики для изучения продаж конкурентов, собственному центру дизайна для создания и оптимизации товарных карточек.

В тарифе также предусмотрена помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, поддержка опытных бухгалтеров, помощь с сертификацией товара, доступны логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и комплексная поддержка работы магазина с персональным менеджером.

На данный момент банк запустил два тарифа для продавцов: стартовый тариф “Селлер” и тариф “Селлер PRO”. Первый подойдет магазину с оборотом до 1 миллиона рублей в месяц, а профессиональный – для магазина с оборотом до пяти миллионов рублей в месяц. Любой тариф можно настроить под себя. Каждый включает поддержку и сопровождение 24/7.

Как рассказала директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта, банк разрабатывал эти тарифы долго и кропотливо, взаимодействуя с продавцами и наблюдая за предложениями других организаций.

“Сервисы, которыми селлеры пользуются чаще всего, мы сделали бесплатными”, - отметила она.

В рамках селлер-тарифов продавец получает бесплатно: открытие счета, сервис аналитики по маркетплейсам, бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и ВЭД. Банковское обслуживание, вывод выручки на свою карту, выпуск и обслуживание карты – также от 0 рублей.

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