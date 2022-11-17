Модульбанк запустил спецтарифы для продавцов в онлайн-магазинах

Тарифы включают такие банковские услуги, как бесплатный вывод прибыли с маркетплейсов на личные счета, возможность вести расчеты с контрагентами в долларах, евро, юанях, а также в валютах стран СНГ, Турции и ОАЭ, сообщает newsnn.ru.
Кроме того, у продавцов появляется доступ и к нефинансовым услугам, например бесплатному сервису аналитики для изучения продаж конкурентов, собственному центру дизайна для создания и оптимизации товарных карточек.
В тарифе также предусмотрена помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, поддержка опытных бухгалтеров, помощь с сертификацией товара, доступны логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и комплексная поддержка работы магазина с персональным менеджером.
На данный момент банк запустил два тарифа для продавцов: стартовый тариф “Селлер” и тариф “Селлер PRO”. Первый подойдет магазину с оборотом до 1 миллиона рублей в месяц, а профессиональный – для магазина с оборотом до пяти миллионов рублей в месяц. Любой тариф можно настроить под себя. Каждый включает поддержку и сопровождение 24/7.
Как рассказала директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта, банк разрабатывал эти тарифы долго и кропотливо, взаимодействуя с продавцами и наблюдая за предложениями других организаций.
“Сервисы, которыми селлеры пользуются чаще всего, мы сделали бесплатными”, - отметила она.
В рамках селлер-тарифов продавец получает бесплатно: открытие счета, сервис аналитики по маркетплейсам, бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и ВЭД. Банковское обслуживание, вывод выручки на свою карту, выпуск и обслуживание карты – также от 0 рублей.