Он никогда бы не увлекся этим видом футбола, если бы не несчастный случай. 10 лет назад Михаил получил спортивную травму шейного отдела позвоночника. В прошлом — акробат, на очередной тренировке он делал сложный элемент и, не справившись, упал на шею.
«Не докрутил немножко, и случилась травма. После был долгий процесс реабилитации, много сложностей и трудностей было», — рассказывает Михаил в интервью проекта #безграничные_возможности2022.
В сухом остатке — инвалидное кресло, которое теперь заменяет парню ноги. Ходить самостоятельно после травмы он не может. Зато есть цель. Развитием футбола на электроколясках Михаил буквально горит.
А недавно, в августе этого года, его команда завоевала «бронзу» на Кубке России.
«Сейчас мы планируем — не только я, но и вся моя команда Red star — заняться созданием Федерации в нашем регионе, полноценной секции, чтобы, во-первых, могла заниматься и развиваться наша команда полноценно: тренироваться, ездить на турниры. А во-вторых, чтобы ребята с такой же ситуацией, как у нас, также развивались, также занимались этим видом спорта в нашем городе, потому что таких ребят много».
Михаил имеет ввиду не только тех, кто получил серьезные травмы, но и пациентов с ДЦП, спинальной мышечной атрофией — одним словом, всех, кто по тем или иным причинам ограничен в движении, но крайне нуждается в том, чтобы чувствовать себя полноценным человеком. И в этом смысле спорт, и футбол на электроколясках в частности, творят настоящие чудеса.
«Создание нового вида спорта в нашем регионе мотивирует меня каждый день. Хочу, чтобы ребята могли расти над собой, а не просто сидеть дома, замыкаться на своей проблеме. Они должны заниматься спортом, развиваться, участвовать в различных соревнованиях, просто жить!»
«Просто жить» — уже не мало для тех, кто лишен свободы. Но качество жизни повышается в разы, когда в твоей жизни появляется спорт — уверен Михаил.
«Я до травмы был спортсменом, занимался спортом, а когда уже после травмы узнал про футбол на электроколясках, когда нас позвали принять участие в Чемпионате, изменилось всё в корне. Я понял, что я хочу этим заниматься и хочу развивать этот спорт для других людей».
Вместе с командой Михаил пока лишь в начале пути. Для создания собственной Федерации необходимо пройти огромное количество бюрократических процедур, найти финансирование, обзавестись собственным помещением, наконец, но главное уже сделано: есть костяк — талантливые футболисты с ограниченными возможностями, но безграничным желанием делиться опытом и мастерством, ежедневно совершенствоваться и брать новые и новые победы.
«Этой деятельностью мы занимаемся относительно недавно, но, что раньше, что сейчас я бы опирался на один совет: не бояться трудностей, не бояться что-то менять и, даже если впереди какая-то неизвестность, главное — не бояться, потому что страх — это очень большой барьер для достижения по-настоящему больших целей».
По-настоящему большая цель поставлена. А длинный путь, как известно, начинается с единственного шага. И он сделан. Остальное — вопрос времени.
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