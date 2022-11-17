«Сейчас мы планируем — не только я, но и вся моя команда Red star — заняться созданием Федерации в нашем регионе, полноценной секции, чтобы, во-первых, могла заниматься и развиваться наша команда полноценно: тренироваться, ездить на турниры. А во-вторых, чтобы ребята с такой же ситуацией, как у нас, также развивались, также занимались этим видом спорта в нашем городе, потому что таких ребят много».