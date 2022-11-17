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Мастер на все руки из Омска Виктор Ермолаев создает уникальные поделки из ниток

Сегодня, 07:01
Виктор Васильевич Ермолаев в проекте #безграничные_возможности2022 появляется перед камерой в черных очках — у мужчины проблемы со зрением и с опорно-двигательным аппаратом. Но уникальность в том, что руки этого человека создают неповторимые и удивительные вещи.

Hand made в его исполнении — это наивная квинтэссенция веры в прекрасное.

«Несмотря на то, что у меня рука больная, я со всем справляюсь. И с поделками. И в быту тоже. Понемногу, да справляюсь».

Бобины ниток и ножницы на столе — вот и все, что нужно, чтобы появилась очаровательная поделка. Виктор Ермолаев признается: зрение не требуется, если чувство прекрасного живет в сердце. Оттуда он посылает импульс рукам, которые мастерят крошечные шедевры. Больше всего мужчина любит создавать цветы.

«Я рукодельничаю, и настроение поднимается, и жить веселее становится. Мне очень нравится это занятие. Поделку сделаешь — на сердце радость», — рассказывает пенсионер.

Девять лет он чуть ли не каждый день приходит в центр социального обслуживания населения «Рябинушка». И это место считает своей творческой лабораторией. Именно здесь на свет появляются его очаровательные поделки. Последняя работа Виктора Васильевича — лебеди.

Сделанный своими руками, небольших размеров станок — главный инструмент мужчины. На штыри он наматывает нитки и фактически вяжет цветы, переплетая нити между собой. От задумки до воплощения проходит не больше получаса.

«Когда ничего не делаешь — скучно. В какой-то момент я решил, что делать своими руками поделки — это прекрасное времяпрепровождение».

Сейчас, если собрать все созданные пенсионером цветы, получится настоящая оранжерея. А если поселить туда сделанных вручную животных — целый сказочный парк.

«У меня очень много поделок накопилось. И я часто их раздариваю. Просто беру и дарю, и люди радуются, улыбаются, когда получают такой подарок. Я дарю для памяти, чтобы обо мне осталась память в сердцах людей».

Виктор Ермолаев — не просто мастер. Он учитель. Своим умением этот трогательно наивный мужчина ежедневно делится с огромным количеством людей. Создавать поделки из ниток может каждый, здесь нет никаких трудностей — утверждает наш герой, все ограничивается лишь фантазией. И процесс автоматически рождается под пальцами. Стоит только начать.

О себе мужчина рассуждает с завидным мужеством. Несмотря на инвалидность, он сам себя обслуживает. Родственников у него нет.

«У меня нет семьи. Зато есть друзья, знакомые хорошие. И получается как-то все наоборот: не мне помогают, я помогаю».

Он помогает своим примером: неунывающий, всегда с улыбкой на лице, Виктор Васильевич Ермолаев вселяет невероятную уверенность. И глядя на него убеждаешься: границы возможностей человеческого духа никем не очерчены. Важно лишь верить в свой талант и в правильность выбранного пути.   

ССЫЛКА НА ВИДЕО О ГЕРОЕ:

#Общество#Омск#Анна Микула#Видео
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