Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объявил об изменениях в тренерском штабе клуба. Это заявление он сделал в раздевалке «ястребов» после победы над ХК «Сочи», которая стала восьмой подряд.
«Вы сегодня сделали заключительный шаг к тому, чтобы убрать эту приставку «и.о.» у Михаила Григорьевича. Завтра Совет директоров, и у меня нет сомнений, что его утвердят уже в должности главного тренера. Молодцы ребята, сегодня вы сделали ему подарок», – заявил Александр Крылов.
Еще одним анонсом стала кандидатура нового генерального менеджера, который займет место ушедшего Александра Волкова.
«Присутствует здесь и новый генеральный менеджер, не сомневаюсь, что утвердят и его. Рашид Хабибулин человек в хоккее известный. Так что продолжаем работать, всем спасибо, все молодцы!», – поблагодарил команду Крылов.
Напомним, в четверг, 17 ноября, «Авангард» на домашнем льду в овертайме дожал Хоккейный клуб «Сочи». Встреча завершилась со счетом 5:4.