Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кравеца утвердят главным тренером омского «Авангарда»

Сегодня, 20:07
Фото: Город55
Решение об этом Совет директоров клуба должен принять 18 ноября.

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объявил об изменениях в тренерском штабе клуба. Это заявление он сделал в раздевалке «ястребов» после победы над ХК «Сочи», которая стала восьмой подряд.

«Вы сегодня сделали заключительный шаг к тому, чтобы убрать эту приставку «и.о.» у Михаила Григорьевича. Завтра Совет директоров, и у меня нет сомнений, что его утвердят уже в должности главного тренера. Молодцы ребята, сегодня вы сделали ему подарок», – заявил Александр Крылов.

Еще одним анонсом стала кандидатура нового генерального менеджера, который займет место ушедшего Александра Волкова.

«Присутствует здесь и новый генеральный менеджер, не сомневаюсь, что утвердят и его. Рашид Хабибулин человек в хоккее известный. Так что продолжаем работать, всем спасибо, все молодцы!», – поблагодарил команду Крылов.

Напомним, в четверг, 17 ноября, «Авангард» на домашнем льду в овертайме дожал Хоккейный клуб «Сочи». Встреча завершилась со счетом 5:4.

Фото: Город55


#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Крылов#Михаил Кравец#Хоккей#Авангард
Подпишитесь
«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
Вчера, 12:51
В Омске решили выставить на продажу здание известного кинотеатра
Вчера, 10:50
Из Омской области в зону СВО уедет еще одна группа мобилизованных
Вчера, 16:29
В Омске официально утвердили 78 маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф
Вчера, 14:34
Никогда такого не было, и вот опять. Утром Омск превратился в очередную пробку
Вчера, 09:09