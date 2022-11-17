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Кинорежиссер Бортко удивлен заявлением композитора Корнелюка

Сегодня, 18:22
Известный композитор Игорь Корнелюк заявил, что не хотел писать музыку для телесериала «Мастер и Маргарита», снятого Владимиром Бортко.

Музыкант не верил в успех кинопроекта, поскольку считал, что экранизировать булгаковское произведение невозможно, передает Общественная служба новостей.

Однако позже Корнелюк все же написал саундтрек к фильму, объясняя это тем, что не мог отказать Бортко. Позднее режиссер признался, что эта новость его очень удивила.

Напомним, что телесериал по классическому произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вышел в 2005 году. Главные роли в кинокартине сыграли Александр Галибин и Анна Ковальчук.

СМИ также сообщали, что между Бортко и Корнелюком были разногласия по поводу творчества. Композитор был не согласен с изменениями его композиций в фильме «Тарас Бульба».

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