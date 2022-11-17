Кинорежиссер Бортко удивлен заявлением композитора Корнелюка

Музыкант не верил в успех кинопроекта, поскольку считал, что экранизировать булгаковское произведение невозможно, передает Общественная служба новостей.
Однако позже Корнелюк все же написал саундтрек к фильму, объясняя это тем, что не мог отказать Бортко. Позднее режиссер признался, что эта новость его очень удивила.
Напомним, что телесериал по классическому произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вышел в 2005 году. Главные роли в кинокартине сыграли Александр Галибин и Анна Ковальчук.
СМИ также сообщали, что между Бортко и Корнелюком были разногласия по поводу творчества. Композитор был не согласен с изменениями его композиций в фильме «Тарас Бульба».