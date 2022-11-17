«Я аранжировщик, исполнитель, я певец, одним словом, музыкант в самом широком смысле слова», — с этого начинается его интервью в проекте #безграничные_возможности2022.
И с первых секунд кажется, будто случилось путешествие во времени. Виталий Новичков словно не из этой эпохи: весь его образ кричит о принадлежности к шестидесятникам — главным персонажам невероятно светлой эпохи, в которой поэты и музыканты действительно были творцами. Ведь в их произведениях миллионами акцентов были рассыпаны смыслы. Он даже внешне похож на людей из прекрасного прошлого — на лице Виталия есть черта, которая говорит за него: там, в глубине сердца осколки смыслов.
«Я инвалид с детства. Заболел очень-очень давно, в полугодовалом возрасте. Как таковую причину я не знаю, в любом случае, виновата была тогдашняя медицина советская: вроде как, нас заразили в детском садике. Я был не один, были семь детей, которые заболели одновременно полиомиелитом. Была эпидемия».
Он благодарен родителям за счастливое детство и путевку в жизнь. После перенесенной болезни Виталий долго восстанавливался. И самые близкие люди были рядом. Потом годы учебы: и снова мама и папа стояли за его спиной — были тылом. Так и сформировалась уникальная способность притягивать в свою жизнь исключительных.
«В дальнейшем мне попадались очень хорошие люди, которые мне часто помогали в жизненных ситуациях, ну и, соответственно, мои родные теперь, с которыми я живу — моя семья, встреча с моей женой — это тоже сыграло немаловажное значение в моем становлении. Это и помогло добиться успеха».
Он не мыслит своей жизни без музыки. Она с детства была опорой и гаванью Виталия Новичкова. То, что начиналось как детское увлечение, давно стало работой.
«Сейчас это мое обеспечение, в конце концов, так как у нас невеликие пенсии, невеликие пособия, это еще и мой заработок. Развиваться необходимо, стоять на месте сейчас нельзя. Я работаю в ретро-направлении, это моя ниша. Но в любом случае звучание должно быть современным. Все программы должны быть современными. Я сейчас имею ввиду компьютерные программы по обработке звука. Это приходится осваивать. Я работаю во дворце. Работа стабильная. Я здесь записываю наши вокальные коллективы Государственного центра народного творчества, такие как «Жемчужинка», «Звонкие голоса», шоу-театр «Успех».
Он говорит, в первую очередь, о работе с детьми. Этому, как и музыке, Виталий посвятил всю жизнь.
«Начинал с музыкальной школы, в дальнейшем там же был организован ВИА — это еще в советские времена, затем — развитие на конкретных коллективах, где я был аранжировщиком, то есть я записываю аккомпанемент, под который ребятишки исполняют свои номера».
Он считает свою жизнь абсолютно гармоничной. Так случилось, во многом потому, что наш герой всю жизнь убеждал себя: нельзя лениться — каждый день нужно обращать в инвестицию и достраивать по кирпичикам собственный талант и собственное благополучие.
«Всегда надо находить дело, никогда не опускать руки, если не получается в одном, надо искать другое направление, надо искать другие положения в жизни».
И единственное, что день за днем его мотивирует, — по-прежнему жизнь во всех ее проявлениях, в крутых виражах, в невероятных взлетах, в тяжелых падениях. Невозможно быть творцом, не ощутив ее темпераментного нрава. В этом и есть секрет профессионального мастерства — уверен Виталий. Это и вдохновляет, и окрыляет раз за разом.
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