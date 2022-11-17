И с первых секунд кажется, будто случилось путешествие во времени. Виталий Новичков словно не из этой эпохи: весь его образ кричит о принадлежности к шестидесятникам — главным персонажам невероятно светлой эпохи, в которой поэты и музыканты действительно были творцами. Ведь в их произведениях миллионами акцентов были рассыпаны смыслы. Он даже внешне похож на людей из прекрасного прошлого — на лице Виталия есть черта, которая говорит за него: там, в глубине сердца осколки смыслов.