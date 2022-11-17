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17 ноября отмечают День защиты черных котов

Сегодня, 18:23
С черными кошками связано много поверий и суеверий. Их боятся, сторонятся, опасаются. В 2007 году по инициативе зоозащитников из Италии был учрежден праздник, посвященный защите черных котов.

Этот день отмечают и россияне. Общественная служба новостей делится информацией о суевериях, которые существуют вокруг этих на самом деле самых обыкновенных животных.

Так, в древнеславянских традициях эти животные были любимцами ведьм. Наши предки верили, что если в дом зайдет чужая черная кошка — быть беде. Если такое животное перебежит дорогу — тоже к несчастью. Некоторые люди так боятся этого, что пытаются разглядеть светлые пятна на животном. Видимо, им спокойнее от того, что кошка не совсем черная.

Однако другие народы к «чернышам» относятся гораздо спокойнее, и даже любят их. Например, для ирландцев это животное — символ спокойствия, удачи и материального процветания. Любят черных котов и моряки, считая, что они приносят удачу и хорошую погоду. В финансовое и личное благополучие, которое приносят черные котята, верят и шотландцы.

Некоторые люди считают, что черные коты защищают своих хозяев от сглаза и могут распознавать недобрых людей.

Однако важно помнить: если черная кошка перебежала вам дорогу, не нужно усложнять жизнь ни ей, ни себе. Просто животное куда-то направляется по своим делам.

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