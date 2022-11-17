17 ноября отмечают День защиты черных котов

Так, в древнеславянских традициях эти животные были любимцами ведьм. Наши предки верили, что если в дом зайдет чужая черная кошка — быть беде. Если такое животное перебежит дорогу — тоже к несчастью. Некоторые люди так боятся этого, что пытаются разглядеть светлые пятна на животном. Видимо, им спокойнее от того, что кошка не совсем черная.