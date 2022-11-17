17 ноября отмечают День защиты черных котов

Этот день отмечают и россияне. Общественная служба новостей делится информацией о суевериях, которые существуют вокруг этих на самом деле самых обыкновенных животных.
Так, в древнеславянских традициях эти животные были любимцами ведьм. Наши предки верили, что если в дом зайдет чужая черная кошка — быть беде. Если такое животное перебежит дорогу — тоже к несчастью. Некоторые люди так боятся этого, что пытаются разглядеть светлые пятна на животном. Видимо, им спокойнее от того, что кошка не совсем черная.
Однако другие народы к «чернышам» относятся гораздо спокойнее, и даже любят их. Например, для ирландцев это животное — символ спокойствия, удачи и материального процветания. Любят черных котов и моряки, считая, что они приносят удачу и хорошую погоду. В финансовое и личное благополучие, которое приносят черные котята, верят и шотландцы.
Некоторые люди считают, что черные коты защищают своих хозяев от сглаза и могут распознавать недобрых людей.
Однако важно помнить: если черная кошка перебежала вам дорогу, не нужно усложнять жизнь ни ей, ни себе. Просто животное куда-то направляется по своим делам.