Задолжали 4 миллиона. Уголовное дело помогло вывести омскую фирму на чистую воду

Во время расследования вскрылись новые факты. Оказалось, что компания задолжала 29 работникам более 4.7 млн рублей. Сейчас задолженность по зарплате погасили полностью. Также выяснилось, что в организации не контролировали условия труда, не проводили медосмотры, а также были проблемы с оформлением трудовых отношений.