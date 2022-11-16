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Задолжали 4 миллиона. Уголовное дело помогло вывести омскую фирму на чистую воду

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI

Омская компания не заплатила сотрудникам 4 млн рублей зарплаты

ООО «Сибгеофизика» не заплатило своим сотрудникам более 4 млн рублей зарплаты.

Прокуратура проверила, как ООО «Сибгеофизика» соблюдает трудовое законодательство. Ведомство выявило задолженность по зарплате на общую сумму более 1.5 млн рублей.

Руководству предприятия внесли представление, после чего главу компании оштрафовали на 11 тыс рублей, а саму компанию — на 40 тыс рублей. По материалам проверки завели уголовное дело за невыплату зарплаты в течение более двух месяцев.

Во время расследования вскрылись новые факты. Оказалось, что компания задолжала 29 работникам более 4.7 млн рублей. Сейчас задолженность по зарплате погасили полностью. Также выяснилось, что в организации не контролировали условия труда, не проводили медосмотры, а также были проблемы с оформлением трудовых отношений.

Из-за этого тех же должностных лиц снова оштрафовали на 35 тыс рублей, а саму компанию — на 60 тыс рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Прокуратура#Штраф#Зарплата#Долги#Долги по зарплате
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