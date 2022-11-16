Все залило кипятком. Жители омского дома рассказали об опасном подвале

Вчера, 15 ноября, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от жителей дома №29а на улице Энергетиков. Жильцы рассказали, что уже двое суток подвал топит кипятком.
По их словам, они уже обращались в управляющую компанию, но активный действий по устранению аварии так и не дождались. Омичи переживают, что из-за потопа в подвале может замкнуть проводка, либо это негативно скажется на состоянии самого дома.
В комментариях горожане отметили, если произошел прорыв трубы в подвале, значит до этого там долгое время трубы находились в плохом состоянии. Однако вовремя меры не приняли, поэтому сейчас подвал затопило.