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Все залило кипятком. Жители омского дома рассказали об опасном подвале

Сегодня, 03:25
Фото: 1MI

Жители омского дома пожаловались на затопленный кипятком подвал

В соцсетях появилась жалоба от жителей дома на улице Энергетиков.

Вчера, 15 ноября, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от жителей дома №29а на улице Энергетиков. Жильцы рассказали, что уже двое суток подвал топит кипятком.

По их словам, они уже обращались в управляющую компанию, но активный действий по устранению аварии так и не дождались. Омичи переживают, что из-за потопа в подвале может замкнуть проводка, либо это негативно скажется на состоянии самого дома.

В комментариях горожане отметили, если произошел прорыв трубы в подвале, значит до этого там долгое время трубы находились в плохом состоянии. Однако вовремя меры не приняли, поэтому сейчас подвал затопило.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Кипяток
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