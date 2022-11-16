В Омске в ДТП на Лизы Чайкиной 11-летний мальчик получил тяжелейшие травмы головы

Городу55 стали известны подробности вчерашнего ДТП на улице Лизы Чайкиной, где Toyota Allion влетела в столб. Выяснилось, что в этой аварии пострадали мать, ее несовершеннолетний сын и бабушка.
«В Городскую больницу № 1 привезли 41-летнюю женщина водителя и 65летнюю пассажирку. У младшей пострадавшей после обследования были диагностированы ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У пенсионерки — открытый перелом ноги. Обе женщины госпитализированы», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Куда серьезнее в этом ДТП пострадал 11-летний мальчик. У него открытая черепно-мозговая травма и перелом костей основания черепа, судорожный синдром и гематома. Ребенок находится в реанимации ДКБ № 3.
Проверка по факту этой аварии продолжается.