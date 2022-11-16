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В Омске подросток ограбил пенсионерку на улице

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
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Молодой человек выхватил сумку из рук женщины и убежал.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение об ограблении пенсионерки.

75-летняя омичка искала ключи от домофона около своего подъезда, как вдруг к ней сзади подошел молодой человек. Женщина подумала, что это кто-то из соседей и предложила открыть дверь. В ответ на это незнакомец вырвал из ее рук сумку и скрылся. В сумке находились документы и 2 тыс рублей.

Спустя полчаса сотрудники полиции нашли сумку на Ленинском рынке. Из нее пропали только деньги, все остальное было на месте. Благодаря опросу свидетелей и видеозаписям с камер наблюдения, всего за 3 часа полицейские вышли на след подозреваемого.

Похитителем оказался 16-летний юноша, который рассказал, что заранее спланировал преступление — заметил на улице пожилую женщину и решил ее ограбить. Также выяснилось, что несколько месяцев назад омич совершил подобное преступление, выхватив пакет с продуктами из рук 84-летней пенсионерки. Тогда сумма материального ущерба составила 2,3 тыс рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ранее омич уже был судим за кражу, добавили в ведомстве.

#Юлия Бармина#Происшествия#Уголовное дело#Грабеж#Пенсионерка
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