В Омске подросток ограбил пенсионерку на улице

75-летняя омичка искала ключи от домофона около своего подъезда, как вдруг к ней сзади подошел молодой человек. Женщина подумала, что это кто-то из соседей и предложила открыть дверь. В ответ на это незнакомец вырвал из ее рук сумку и скрылся. В сумке находились документы и 2 тыс рублей.