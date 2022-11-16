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В Новосибирской области работодатели не могут найти специалистов по добыче сырья

Сегодня, 14:35
По данным экспертов, в Новосибирской области люди крайне неохотно идут сегодня в отрасль добычи сырья.

Как сообщает fedpress.ru, таковых новых резюме стало с января по октябрь на 60 процентов меньше, чем за эти же месяцы в прошлом году. И это при том, что общий тренд на рост активности соискателей вырос в регионе на 16 процентов.

Работодателям в сфере добычи сырья нужно все больше специалистов. В Сибири с начала года на 35 процентов увеличилось количество таких вакансий. В то время, как по всем сферам рост составил лишь восемь процентов.

В Новосибирской области за первые десять месяцев было открыто на 37 процентов больше вакансий для добытчиков сырья, чем за это время в минувшем году. Тогда эта цифра составляла лишь один процент.

Сейчас на одну вакансию претендует лишь 0,4 соискателя, несмотря на большие зарплаты. В Новосибирской области в октябре они получали в среднем 63,4 тысячи рублей на фоне средних предлагаемых зарплат в регионе на уровне 53,8 тысячи рублей.

 

#Светлана Павлова
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