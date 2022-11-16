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В Кремле дали комментарии по итогам встречи “Большой двадцатки”

16 ноября, 13:32
В сообщении приводится комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ, по поводу прошедшего на острове Бали саммита G20.

Песков заявил, что нет сомнений в том, что в точках зрения и подходах к украинскому вопросу есть определенные различия. Он отметил, что МИД и другие эксперты много работали для того, чтобы сформировать сбалансированный текст. 

Сообщается, что в декларации, принятой по итогам встречи выражено в том числе и мнение, которого придерживается российская сторона.

Известно, что Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ считает, что западные страны стремились внести в декларацию G20 тезисы, направленные на осуждение РФ, — пишет Russian.rt.com.

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