В ГД дали оценку планам Киева выгнать Россию из G20

Парламентарий пояснил, что это стремление со стороны Украины — ничто иное, как очередная попытка Госдепа США руками Украины исключить Россию из ряда международных институтов. Однако, учитывая, что страны G20 не полностью контролируются американцами, это вряд ли получится, подчеркнул Виктор Водолацкий. Он также заявил, что подобный натиск лишний раз доказывает, что США стремятся построить однополярный мир.