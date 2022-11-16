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В ГД дали оценку планам Киева выгнать Россию из G20

Сегодня, 06:59
Фото: g20.org
Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказался по поводу намерения Украины просить G20 об исключении России из объединения.

Ранее сообщалось, что 14 ноября в Верховную раду Украины был внесен проект обращения к странам «Большой двадцатки ” (G20) по вопросу исключения России из состава группы. По словам Водолацкого, это нереально, пишет Pravda.Ru.

Парламентарий пояснил, что это стремление со стороны Украины — ничто иное, как очередная попытка Госдепа США руками Украины исключить Россию из ряда международных институтов. Однако, учитывая, что страны G20 не полностью контролируются американцами, это вряд ли получится, подчеркнул Виктор Водолацкий. Он также заявил, что подобный натиск лишний раз доказывает, что США стремятся построить однополярный мир.

#Политика
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