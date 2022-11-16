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В число номинантов на «Грэмми» попали российские музыканты

Сегодня, 18:16
В списке объявленных ночью номинантов на премию «Грэмми-2023» оказались трое российских музыкантов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Известий», пианиста Даниила Трифонова выдвинули на премию в категории «Лучшее классическое инструментальное соло». Такого уровня оказался альбом, в который вошла исполненная музыкантом музыка Баха и его сыновей.

А дирижеру Максиму Емельянычеву награда может достаться за создание лучшего классического сольного вокального альбома. Или в этой же номинации - пианисту Кириллу Кузьмину за работу How Do I Find You.

Но при этом все эти музыканты уехали за рубеж. И их в мире воспринимают как международных артистов. Хотя они в любом случае представляют российскую исполнительскую школу. И за ними нет высказываний в адрес властей РФ.

Имена победителей «Грэмми» станут известны 5 февраля будущего года.

 

#Светлана Павлова
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