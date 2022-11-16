Ученые введут новое определение «секунды» к 2030 году

Секунду интерпретируют с 1967 года как 9 192 631 770 периодов излучения изотопа цезия-133, пишет Общественная служба новостей. Однако, за последние полвека ученые это понятие переосмыслили, поскольку стали возможными более точные измерения, в основе которых лежит оптический подход.
Цезий-133 сменили девять «кандидатов», в числе которых алюминий, ртуть и иные элементы, следует из материалов ученых. Эксперты рассказали о трех вариантах «дорожных карт» по внедрению нового определения секунды.
Самым оптимистичным сценарием предполагается соблюдение всех требований до 2026-го, вторым — до 2030-го, а третьим — до 2034 года. Ожидается, что в ходе 27-й конференции Генассамблеи ООН утвердят второй вариант, сообщили исследователи.