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Ученые введут новое определение «секунды» к 2030 году

Сегодня, 14:37
До 2030 года учеными будет принято новое измерение единицы времени секунды. Об этом проинформировали специалисты Национального исследовательского ядерного университета.

Секунду интерпретируют с 1967 года как 9 192 631 770 периодов излучения изотопа цезия-133, пишет Общественная служба новостей. Однако, за последние полвека ученые это понятие переосмыслили, поскольку стали возможными более точные измерения, в основе которых лежит оптический подход.

Цезий-133 сменили девять «кандидатов», в числе которых алюминий, ртуть и иные элементы, следует из материалов ученых. Эксперты рассказали о трех вариантах «дорожных карт» по внедрению нового определения секунды.

Самым оптимистичным сценарием предполагается соблюдение всех требований до 2026-го, вторым — до 2030-го, а третьим — до 2034 года. Ожидается, что в ходе 27-й конференции Генассамблеи ООН утвердят второй вариант, сообщили исследователи. 

 

#Светлана Павлова
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