«По результатам конкурсов мы видим, что у неё есть победы, есть призовые места», — дополняет мама. «Когда мы встречаемся с одноклассниками и решаем общие задачи, Соня нередко их удивляет своим образованием: как так? Ничего себе! Мы не решили пример, а она решила! И в рисовании тоже. У нас семейное образование, мы можем обучение варьировать, отступать от обычной программы, давать именно то, что нужно ей, развивать именно то, чем она интересуется. Поэтому в каких-то вещах удаётся достигать большего успеха, и Соня превосходит своих сверстников в этих вещах».