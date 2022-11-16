Ей всего 11, а количеству грамот в копилке ее достижений может позавидовать и вундеркинд. Их столько накопилось за последние годы — рассказывает мама девочки журналистам проекта #безграничные_возможности2022. Казалось бы — сложная форма ДЦП, но интеллект — вещь упрямая, и Соня с жадностью поглощает школьную программу, а потом смело участвует в научных конкурсах, раз за разом занимая призовые места.
«Мы участвуем в разных конкурсах по различным предметам, у нас вот за несколько лет накопилось много грамот, есть и дипломы, и призы, и в прошлом году Соня стала лауреатом Губернаторской премии «Мир открытых возможностей», как раз в номинации «Образование и наука».
Любимый предмет — математика. И — совершенно невероятно — физика. И это несмотря на то, что в школе этот предмет Соня официально начнет изучать лишь через три года. Однако уже сейчас с одной из самых сложных дисциплин девочка знакома не понаслышке.
«Мне очень нравится учиться и нравится то, чем я занимаюсь».
А помимо науки маленькая Соня открывает в себе писательский дар. Она пишет рассказы. И даже начала новую книгу совсем недавно.
«Называется она „Приключения игрушечных друзей“. Пока рассказ небольшой, всего пять листов, наверное, с обложкой».
На страницах ее произведений детские фантазии оживают. Герои сказок, трогательные своей простотой — такие же, как и Соня — дети. И совершенно неосознанно девочка заставляет их переживать, совсем как в жизни, конфликт на все времени — добра со злом. Осталось лишь решить — будут ли в новой книге иллюстрации. И если да, нарисовать каждого героя. Это Соня тоже умеет.
«По результатам конкурсов мы видим, что у неё есть победы, есть призовые места», — дополняет мама. «Когда мы встречаемся с одноклассниками и решаем общие задачи, Соня нередко их удивляет своим образованием: как так? Ничего себе! Мы не решили пример, а она решила! И в рисовании тоже. У нас семейное образование, мы можем обучение варьировать, отступать от обычной программы, давать именно то, что нужно ей, развивать именно то, чем она интересуется. Поэтому в каких-то вещах удаётся достигать большего успеха, и Соня превосходит своих сверстников в этих вещах».
Секрет успеха дочери мама видит в ее невероятном упрямстве и дотошности при достижении целей. Соня скрупулёзно вникает в сложные задачи и всегда доводит начатое до конца.
«Я, конечно, стараюсь мотивировать Соню. Предлагаю какие-то идеи, но сейчас идеи идут от дочки, и мы помогаем их реализовывать. То есть подсказываем, что здесь лучше сделать так-то и так-то, или — попробуй, ошибись, в конце концов, убедись, что так это не работает, придумай другой способ. Ну, а как иначе? На ошибках учатся, на успехах учатся».
Но сама Соня секрет успеха описывает простой и емкой фразой:
«Мне просто интересно».
Начинать новый день, открывать новую книгу, брать штурмом новую задачу и, конечно, по-новому смотреть на жизнь и удивляться каждой мелочи. Возможно, именно Соне посчастливиться стать звездой отечественной или даже мировой науки. Или из-под ее пера однажды появится невероятный бестселлер. На достижения — целая жизнь. И потенциал безграничен…
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