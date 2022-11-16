Шокирующая находка. Прохожие обнаружили труп в омском парке

Сегодня, 16 ноября, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация, что в Советском парке нашли тело мужчины. В пресс-службе УМВД России по Омской области подтвердили эту информацию.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе ведомства, сообщение в полицию поступило в 8:50. Погибшим оказался 72-летний мужчина. По предварительной информации, на теле не было признаков насильственной смерти.
Напомним, что пару дней назад в квартире дома на улице Попова нашли тела сразу двух человек — брата и сестры. Следов насилия и криминала на трупах не было. По предварительным данным, погибшие могли скончаться от передозировки наркотиками.