Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шокирующая находка. Прохожие обнаружили труп в омском парке

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI

В Омске прохожие нашли тело мужчины в Советском парке

Тело погибшего мужчины обнаружили на снегу около 9 часов утра.

Сегодня, 16 ноября, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация, что в Советском парке нашли тело мужчины. В пресс-службе УМВД России по Омской области подтвердили эту информацию.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе ведомства, сообщение в полицию поступило в 8:50. Погибшим оказался 72-летний мужчина. По предварительной информации, на теле не было признаков насильственной смерти.

Напомним, что пару дней назад в квартире дома на улице Попова нашли тела сразу двух человек — брата и сестры. Следов насилия и криминала на трупах не было. По предварительным данным, погибшие могли скончаться от передозировки наркотиками.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Советский парк#Соцсети
Подпишитесь
«Верните наши деньги!»: клиенты омской юрфирмы ИП Латынцев нашли ее по новому адресу
Вчера, 14:05
Назван кандидат на пост генменеджера омского «Авангарда»
Сегодня, 15:35
Третий карантин за год. В Омской области выявили новый очаг опасного вируса
Сегодня, 16:07
Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска
Сегодня, 11:03
Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске
Сегодня, 11:34
Омичи пережили многочасовое ожидание рейсов. Омский аэропорт снова придут проверять
Сегодня, 12:55