Прокуратура Сахалина проверит детский сад, в котором воспитатель избивала ребенка

Женщина сообщила прокуратуре о том, что с ее дочерью жестоко обращалась сотрудница дошкольного учреждения образования, пишет Общественная служба новостей. По словам матери, воспитатель неоднократно наносила ее ребенку побои и закрывала одну в спальне. Дело получило широкий общественный резонанс, и его активно обсуждают сейчас пользователи социальных сетей.
Девочка призналась родителям в том, что воспитатель била ее по лицу. Мать пообщалась с родителями, и их дети это подтвердили.
В администрации детсада обращение женщины проигнорировали: никаких мер в отношении сотрудницы принято не было. Воспитатель все обвинения отвергает. В итоге в дело вмешались мэрия Томаринского района и региональное управление СКР.