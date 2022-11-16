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Прокуратура Сахалина проверит детский сад, в котором воспитатель избивала ребенка

Сегодня, 14:37
Следственный комитет проведет проверку по факту жалоб матери на избиение ребенка воспитателем детского сада «Теремок» в Томаринском районе. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Сахалина.

Женщина сообщила прокуратуре о том, что с ее дочерью жестоко обращалась сотрудница дошкольного учреждения образования, пишет Общественная служба новостей. По словам матери, воспитатель неоднократно наносила ее ребенку побои и закрывала одну в спальне. Дело получило широкий общественный резонанс, и его активно обсуждают сейчас пользователи социальных сетей.

Девочка призналась родителям в том, что воспитатель била ее по лицу. Мать пообщалась с родителями, и их дети это подтвердили.

В администрации детсада обращение женщины проигнорировали: никаких мер в отношении сотрудницы принято не было. Воспитатель все обвинения отвергает. В итоге в дело вмешались мэрия Томаринского района и региональное управление СКР. 

 

#Светлана Павлова
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