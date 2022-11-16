Прокуратура Сахалина проверит детский сад, в котором воспитатель избивала ребенка

Женщина сообщила прокуратуре о том, что с ее дочерью жестоко обращалась сотрудница дошкольного учреждения образования, пишет Общественная служба новостей. По словам матери, воспитатель неоднократно наносила ее ребенку побои и закрывала одну в спальне. Дело получило широкий общественный резонанс, и его активно обсуждают сейчас пользователи социальных сетей.