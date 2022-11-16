Пресс-служба РЭК Омской области сообщила, что тарифы на коммунальные услуги будут «заморожены» после повышения.
1 декабря 2022 года установят новые тарифы на коммунальные услуги. Предельный уровень пересмотра тарифов для населения не превысит 9%, пообещали в РЭК. Ценник вырастет на все основные услуги: холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз ТКО.
Комиссия пояснила, что это решение позволит организациям по плану модернизировать объекты, обновлять теплотрассы и водопроводы. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. В течение чуть более полутора лет тарифы не изменятся.
В Омской области пообещали сохранять меры социальной поддержки и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, предусмотренные федеральным и областным законодательством. Меры поддержки предоставляются почти 255 тыс. человек, общая сумма предоставленных мер — 3,3 млрд рублей на 1 ноября. Льготных категорий около 40 — это, например, участники ВОВ, ветераны труда, инвалиды и многодетные семьи.
Напомним, тарифы должны были проиндексировать летом 2023 года, но сроки сдвинули на грядущий декабрь: