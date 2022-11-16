На 2023 год ПМ — показатель наименьшей суммы, необходимой для проживания, планируется повысить до 14375 руб.
Помимо этого, уровень МРОТ, а именно, минимальный зарплатный уровень, может быть поднят до 16242 рублей.
«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно, для того чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Таким образом, совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Какие значения минимальной необходимой выплаты для проживания были зафиксированы на 01.01.2022 в России:
С 1 июня текущего года значение ПМ было поднято на 10%. Этот показатель с начала следующего года будет увеличиваться на 3,3%. После этого показатель составит 14375 рублей.
В России в следующем году планируется повысить величину ПМ до 14375 рублей. С начала января значение, вероятно, будет увеличено на 3,3%.
В 2022 году ПМ в Омской области был увеличен два раза — в начале текущего года и летом. Согласно постановлению правительства Омской области 590-п от 10.12.2021, было принято решение ввести следующие значения ПМ в регионе:
Позднее в этом же году начало действовать постановление правительства Омской области, согласно которому повысили уровень выплат.
Показатель на душу населения был увеличен до 12436 рублей (на 1131 рубль). Для трудоспособных граждан показатель вырос до 13554 рублей (на 1232 рубля). Для граждан, получающих пенсию, – до 10694 рублей (на 972 рубля). Величина ПММ для ребенка, выросла до 12841 рубля (на 1167 рублей).
От размера ПМ зависит размер пенсии и детских пособий, алиментов и прочих выплат. Данный показатель учитывается при разработке программ, направленных на оказание социальной помощи. Если доход человека ниже ПМ, его относят к категории малоимущих и назначают государственные выплаты.
Отмечается, что каждый регион, в том числе Омская область устанавливает свой размер ПМ, который не должен быть ниже общего показателя по России. Таким образом, значение требуется для установления суммы социальных выплат.
Аналоги показателя ПМ используются практически во всех странах. Наиболее часто прожиточный минимум используется для расчета заработной платы. В России до 2020 года для расчета значения использовали стоимость потребительской корзины. Она включала набор необходимых продуктов и непродовольственных товаров. В настоящее время для расчета используется медианный среднедушевой доход (значение устанавливается Росстатом).