Аналоги показателя ПМ используются практически во всех странах. Наиболее часто прожиточный минимум используется для расчета заработной платы. В России до 2020 года для расчета значения использовали стоимость потребительской корзины. Она включала набор необходимых продуктов и непродовольственных товаров. В настоящее время для расчета используется медианный среднедушевой доход (значение устанавливается Росстатом).