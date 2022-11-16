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Омская фирма оказалась на грани уголовного дела из-за долгов по зарплате

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI

Уволившийся омич смог добиться выплаты зарплаты только через суд

Компания задолжала мужчине деньги, а когда он уволился, так и не заплатила.

Прокуратура провела проверку ООО «Омская монтажная строительная компания № 1» после жалобы бывшего сотрудника этой компании. Ведомство выяснило, что с сентября по ноябрь 2021 года омич не получал заплату целиком. Когда мужчина уволился, с ним так и не расплатились. В результате образовался долг в размере более 60 тыс рублей.

Прокуратура обратилась в суд с требованием к работодателю о выплате задолженности, а также компенсации за задержку. Суд удовлетворил исковые требования, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура#Зарплата#Долг
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