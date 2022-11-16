Омская фирма оказалась на грани уголовного дела из-за долгов по зарплате

Прокуратура провела проверку ООО «Омская монтажная строительная компания № 1» после жалобы бывшего сотрудника этой компании. Ведомство выяснило, что с сентября по ноябрь 2021 года омич не получал заплату целиком. Когда мужчина уволился, с ним так и не расплатились. В результате образовался долг в размере более 60 тыс рублей.