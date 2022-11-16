Омичи из рухнувшего дома получили выплаты на 140 млн рублей

Собственники дома на ул. 20 Партсъезда получили больше 140 млн рублей. Компенсации выданы по распоряжению губернатора. К этому моменту уже заключено 113 соглашений на предоставление выплаты для приобретения жилья.
В департамент жилищной политики предоставлено 46 договоров купли-продажи на квартиры, приобретенные как раз с использованием полученных денег, как сообщают «Вести.Омск».
Напомним, ул. 20 Партсъезда рухнула в начале августа большая часть пятиэтажки. Людей эвакуировали, здание огородили. За это время вокруг дома возникало немало историй. Даже успели украсть забор и найти вора.