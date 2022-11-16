И на вопрос журналистов проекта #безграничные_возможности2022 «Как все успеваете?» Рустам уверенно отвечает: «Главное — не жалеть себя. Ни в чем!»
Он сам в инвалидном кресле — таковы последствия серьезного ДТП.
«Я попал в ДТП в 2007 году и получил травму шейных позвонков, перелом шейных позвонков — это полная парализация всего тела, долгая реанимация была, потом операции, жизнь разделилась на „до“ и „после“. Непростые периоды были в моей жизни, но я не опустил руки».
Лучший способ бороться с собственной болью, решил Рустам, приходить на помощь другим. Так в его жизни появилось место общественной деятельности. Ежедневно Рустам пропускает через свое сердце судьбы огромного количества людей.
«Я понял, что будет больно, но страдать необязательно. Так моя жизнь стала меняться. Мне помогло достичь успеха огромное желание жить. Я философски сейчас отношусь ко многим вещам, трудностям. И, конечно же, амбиции. Они у меня были и до травмы, и сейчас — ничего не изменилось абсолютно».
Он привык ставить цель и идти на ее зов. Например, являясь директором по развитию в общественной организации «Союз отцов», Рустам главную задачу определяет просто — научить как можно больше мужчин быть ответственными родителями. Поднимать их с диванов, отрывать от телевизоров и обращать энергию на собственных детей — вот что вдохновляет активных отцов. Речь не только о методиках воспитания. В первую очередь, это приобщение к здоровому образу жизни и сохранение семейных традиций и ценностей. Параллельно Рустам развивает в Омске различные социальные проекты. Планов — миллион.
«В ближайшее время у нас планируется проект. Он называется „Я не один“. Мы снимаем социальный клип о ребятах из детских домов. Я уверен, что нам удастся поднять проект на всероссийский уровень, потому что в нем будет принимать участие огромное количество людей. Одна из целей — снять художественный фильм».
Уже готов сценарий, подобраны актеры, а столичный продюсерский центр обещал оказать финансовую поддержку. Так что дело за малым — начать съемки.
«Также мне очень близка тема спорта. Мы хотим развивать футбол на электроколяске в Омске. Сейчас решаем вопрос по поводу тренировочной базы и вопрос с инвентарем, потому что у нас пока нет возможности, чтобы многие ребята, дети со сложными травмами могли тренироваться».
Рустам мечтает, как однажды колясочники сумеют прославить Омск благодаря необычному виду футбола.
«В ближайшее время мы выезжаем на Чемпионат России, в Сочи, куда мы отобрались. Одна из целей — завоевать там золото».
Рустам хочет побед для участников команды и понимает, что поездки на соревнования — это уникальная возможность для инвалидов почувствовать себя полноценными людьми. И это тоже большая социальная миссия.
Он вдохновляет других на крошечные, но такие важные подвиги в жизни. Ведь для кого-то сделать шаг после травмы — уже достижение. Яркая общественная деятельность пробудила и в самом Рустаме невероятное вдохновение. Он давно стал заложником собственных планов, без которых уже не представляет жизни.
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