Он привык ставить цель и идти на ее зов. Например, являясь директором по развитию в общественной организации «Союз отцов», Рустам главную задачу определяет просто — научить как можно больше мужчин быть ответственными родителями. Поднимать их с диванов, отрывать от телевизоров и обращать энергию на собственных детей — вот что вдохновляет активных отцов. Речь не только о методиках воспитания. В первую очередь, это приобщение к здоровому образу жизни и сохранение семейных традиций и ценностей. Параллельно Рустам развивает в Омске различные социальные проекты. Планов — миллион.