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Названы страны, в которых россияне смогут отдохнуть у моря недорого в ноябре

Сегодня, 12:35
Фото: pxhere.com
В числе лидеров среди туристических направлений для недорогого пляжного отдыха в конце ноября среди россиян — Египет.

На даты в конце ноября можно приобрести путевку в Египет стоимостью от 71 000 рублей — это цена на двоих человек, в нее включен перелет, проживание в трехзвездочном отеле и питание по принципу «Все включено». Тур рассчитан на десять дней, вылет из Москвы, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Ассоциацию Туроператоров (АТОР).

Кроме того, у россиян пользуются спросом такие пляжные направления, как ОАЭ и Таиланд — туда на отдых в конце ноября хотели бы отправиться 14% потенциальных туристов.

Путевку в ОАЭ можно приобрести менее чем за 100 000 рублей, в Таиланд — в среднем от 150 000 до 200 000 рублей. По аналогичной стоимости предлагаются туры в Венесуэлу, на Кубу, а также на Мальдивы. Дороже обойдется отдых на Сейшелах и в Катаре. Стоимость туров в Бахрейн и на Шри-Ланку для российских туристов в конце ноября составит от 100 000 до 150 000 рублей.

#Общество
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