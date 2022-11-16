Названы страны, в которых россияне смогут отдохнуть у моря недорого в ноябре

Путевку в ОАЭ можно приобрести менее чем за 100 000 рублей, в Таиланд — в среднем от 150 000 до 200 000 рублей. По аналогичной стоимости предлагаются туры в Венесуэлу, на Кубу, а также на Мальдивы. Дороже обойдется отдых на Сейшелах и в Катаре. Стоимость туров в Бахрейн и на Шри-Ланку для российских туристов в конце ноября составит от 100 000 до 150 000 рублей.