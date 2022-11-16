Теперь уже никто не ответит на вопрос, как так вышло, что совершенно здоровая беременность ее мамы закончилась так фатально. Настя появилась на свет и с первых минут жизни стала заложницей собственного тела. Долгое время врачи не могли точно определить, в чем причина травмы, да и сейчас нет однозначных ответов. Возможно, уронили санитарки, возможно, родовое повреждение. Как бы то ни было — факт остаётся фактом: все, что ниже талии, девушка просто не чувствует. А передвигается исключительно в инвалидном кресле.