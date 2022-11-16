Теперь уже никто не ответит на вопрос, как так вышло, что совершенно здоровая беременность ее мамы закончилась так фатально. Настя появилась на свет и с первых минут жизни стала заложницей собственного тела. Долгое время врачи не могли точно определить, в чем причина травмы, да и сейчас нет однозначных ответов. Возможно, уронили санитарки, возможно, родовое повреждение. Как бы то ни было — факт остаётся фактом: все, что ниже талии, девушка просто не чувствует. А передвигается исключительно в инвалидном кресле.
«Я, конечно, по дому могу делать какие-то простейшие бытовые дела: чай себе налить, приготовить еду, но в каких-то глобальных вопросах — поездка куда-то или принятие ванны — здесь, конечно, без помощи мамы мне никак не обойтись. Ног я не чувствую совершенно».
И лишь театр — место, где Настя не чувствует ограничений. Когда вспыхивают огни рампы, а занавес ползет в чарующем величии, словно крылья вырастают и об инвалидном кресле девушка забывает, а в теле танцуют крошечные светлячки — восторг такой, что дух захватывает. Вот что такое любить профессию в себе.
«С девяти лет и до совершеннолетия я была актрисой театра „Преодоление“, а сейчас выступаю в театральной студии имени Саши Волгина при общественной организации „Планета друзей“. Эта деятельность так прочно вошла в мою жизнь, что я не представляю себе жизни без нее. Для меня это уже естественная потребность», — рассказывает Анастасия в интервью проекта #безграничные_возможности2022.
Ее естественная потребность сейчас — все вокруг подчинять законам режиссуры. Постановки — это то, чем Настя может заниматься бесконечно. Поиск зерна образов — невероятно увлекательный процесс. И создавать на сцене кусочки реальной жизни — естественные, честные, неподдельные. Вот что дарит настоящую свободу!
«В этом году, в марте, я закончила колледж культуры по направлению „Организация и постановка культурно-массовых мероприятий“, по-простому — режиссуру. Я часто задумывалась над вопросом: что мне помогает достигать успеха и я поняла, что желаемый результат складывается из трёх составляющих: во-первых, это искреннее и чистое желание достичь этого результата, во-вторых, четкое и ясное понимание — для чего он тебе нужен и ощущение, что этот результат, действительно, твой».
Этот, Настин, результат неоднократно отмечали в профессиональном сообществе. Особенно актерскую ипостась девушки. Она лауреат и победитель многочисленных конкурсов чтецов.
«Конкурсов было очень много, я не стану их все называть. Скажу лишь, что они проходили в Омске, Красноярске, в Москве и во Франции, в Каннах».
Она полна идей и планов. Сейчас первостепенная задача, конечно же, окончить вуз. Девушка учится на пятом курсе Омского Государственного университета и очень скоро получит диплом журналиста. Дальше нужно будет искать работу. Но и творчество не останется в стороне — утверждает Настя.
«У меня есть идеи, но я их пока не воплощаю, потому что я их додумываю еще. Помимо режиссуры мне очень интересна такая сфера, как развитие соцсетей, блог. Так что в ближайшее время я планирую посвятить себя изучению smm и digital-маркета».
Настя ни на секунду не сомневается, что всё задуманное рано или поздно осуществится. Просто для воплощения некоторых идей требуется чуть больше времени. И парадокс в том, что никогда не знаешь, куда может свернуть дорога, ведущая к цели.
«Все, что я задумала, так или иначе воплотится, но, возможно, не в том качестве, в котором я это задумала, но тем не менее. Просто нужно достаточно вдумчиво выбирать то, чем ты хочешь располагать».
Ее мотивирует процесс. Ведь только в процессе Настя ощущает полноту жизни. Театр, журналистика, блог в интернете или прогулка с мамой по улицам родного города. Всё это — само по себе вдохновляет, и не важно, какой диагноз написан в медкарте.
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