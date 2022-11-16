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Настя Титова из Омска искусство сделала главным оружием в борьбе с недугом

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI
Назвать театр хобби Анастасия Титова уже не может. С детства её воспитывала сцена, и теперь она, дитя Мельпомены, с уверенностью заявляет: единственное, чем ей хотелось бы заниматься до конца жизни — режиссурой. Такая сложная профессия подчиняется ей несмотря на серьёзную травму позвоночника.

Теперь уже никто не ответит на вопрос, как так вышло, что совершенно здоровая беременность ее мамы закончилась так фатально. Настя появилась на свет и с первых минут жизни стала заложницей собственного тела. Долгое время врачи не могли точно определить, в чем причина травмы, да и сейчас нет однозначных ответов. Возможно, уронили санитарки, возможно, родовое повреждение. Как бы то ни было — факт остаётся фактом: все, что ниже талии, девушка просто не чувствует. А передвигается исключительно в инвалидном кресле.

«Я, конечно, по дому могу делать какие-то простейшие бытовые дела: чай себе налить, приготовить еду, но в каких-то глобальных вопросах — поездка куда-то или принятие ванны — здесь, конечно, без помощи мамы мне никак не обойтись. Ног я не чувствую совершенно».

И лишь театр — место, где Настя не чувствует ограничений. Когда вспыхивают огни рампы, а занавес ползет в чарующем величии, словно крылья вырастают и об инвалидном кресле девушка забывает, а в теле танцуют крошечные светлячки — восторг такой, что дух захватывает. Вот что такое любить профессию в себе.

«С девяти лет и до совершеннолетия я была актрисой театра „Преодоление“, а сейчас выступаю в театральной студии имени Саши Волгина при общественной организации „Планета друзей“. Эта деятельность так прочно вошла в мою жизнь, что я не представляю себе жизни без нее. Для меня это уже естественная потребность», — рассказывает Анастасия в интервью проекта #безграничные_возможности2022.

Ее естественная потребность сейчас — все вокруг подчинять законам режиссуры. Постановки — это то, чем Настя может заниматься бесконечно. Поиск зерна образов — невероятно увлекательный процесс. И создавать на сцене кусочки реальной жизни — естественные, честные, неподдельные. Вот что дарит настоящую свободу!

«В этом году, в марте, я закончила колледж культуры по направлению „Организация и постановка культурно-массовых мероприятий“, по-простому — режиссуру. Я часто задумывалась над вопросом: что мне помогает достигать успеха и я поняла, что желаемый результат складывается из трёх составляющих: во-первых, это искреннее и чистое желание достичь этого результата, во-вторых, четкое и ясное понимание — для чего он тебе нужен и ощущение, что этот результат, действительно, твой».

Этот, Настин, результат неоднократно отмечали в профессиональном сообществе. Особенно актерскую ипостась девушки. Она лауреат и победитель многочисленных конкурсов чтецов.

«Конкурсов было очень много, я не стану их все называть. Скажу лишь, что они проходили в Омске, Красноярске, в Москве и во Франции, в Каннах».

Она полна идей и планов. Сейчас первостепенная задача, конечно же, окончить вуз. Девушка учится на пятом курсе Омского Государственного университета и очень скоро получит диплом журналиста. Дальше нужно будет искать работу. Но и творчество не останется в стороне — утверждает Настя.

«У меня есть идеи, но я их пока не воплощаю, потому что я их додумываю еще. Помимо режиссуры мне очень интересна такая сфера, как развитие соцсетей, блог. Так что в ближайшее время я планирую посвятить себя изучению smm и digital-маркета».

Настя ни на секунду не сомневается, что всё задуманное рано или поздно осуществится. Просто для воплощения некоторых идей требуется чуть больше времени. И парадокс в том, что никогда не знаешь, куда может свернуть дорога, ведущая к цели.

«Все, что я задумала, так или иначе воплотится, но, возможно, не в том качестве, в котором я это задумала, но тем не менее. Просто нужно достаточно вдумчиво выбирать то, чем ты хочешь располагать».

Ее мотивирует процесс. Ведь только в процессе Настя ощущает полноту жизни. Театр, журналистика, блог в интернете или прогулка с мамой по улицам родного города. Всё это — само по себе вдохновляет, и не важно, какой диагноз написан в медкарте.

ССЫЛКА НА ВИДЕО О ГЕРОЕ:

Видео: 1MI
#Общество#Омск#Анна Микула#Видео
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