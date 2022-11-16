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На стадионе «Красная звезда» после тренировки умер ветеран омского футбола

Сегодня, 05:13
Фото: 1MI
Причина смерти мужчины пока не установлена.

В Омске следователи СК выясняют причину смерти 59-летнего мужчины, тело которого нашли на стадионе «Красная звезда».

«Во вторник, 15 ноября, около 21:57 поступило сообщение, что на стадионе после тренировки по футболу скоропостижно скончался мужчина», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место эксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насилия или криминала. Сейчас труп находится в морге для определения причины смерти.

Между тем, как выяснил Город55, умерший оказался ветераном омского футбола Олег Ковбасюк, который участвовал в различных турнирах и выступал на матчах звезд ФК «Иртыш».

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