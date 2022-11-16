Медицинский гений Донбасса: труды и новаторство пермяка Бориса Стинского

С тех пор прошло четыре года, но дело Бориса Стинского живёт и в Енакиево, верность которому он свято хранил более 30 лет, и за пределами Донбасса. Коллеги, стоявшие бок о бок со Стинским у операционного стола, по-прежнему проводят множество операций: спасают не только мирное население, но и военных, получивших ранения в ходе СВО, и противников, попавших в плен. В медицинской помощи не отказывают никому. А в больничных коридорах царят такие порядок и уют, что кажется, будто серьёзный и строгий ортопед-травматолог Борис Стинский продолжает держать под контролем работу своего родного отделения.