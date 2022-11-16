Критик Соседов прокомментировал любовь россиян к Наталье Орейро

В 2021 году уругвайская знаменитость получила гражданство РФ. Соответствующий Указ подписал глава государства Владимир Путин.
Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Общественной службой новостей причинами популярности Наталии Орейро среди российских зрителей.
Соседов рассказал, что сама актриса очень любит нашу страну, и россияне отвечают ей взаимностью. Наталия является светлым и искренним человеком.
Критик также назвал Россию «юдолью скорби». Жителям страны не хватает положительных эмоций, а Орейро своими выступлениями с лихвой компенсирует это.