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Как приготовить вкусный горячий шоколад

Сегодня, 15:01
Осенью и зимой горячий шоколад — самый подходящий напиток, который можно приготовить в домашних условиях. Никаких специальных приборов для этого не потребуется.

Общественная служба новостей подготовила несколько рецептов этого ароматного напитка.

Чтобы вкус шоколада был насыщенным, не нужно экономить на ингредиентах — плитка или какао-порошок должны быть высокого качества.

Перед приготовлением плитку шоколада нужно охладить — тогда она будет таять медленно и равномерно. Не нужно доводить шоколадную массу до кипения, чтобы сохранить вкус, аромат и полезные свойства. Перед подачей на стол полученную массу нужно взбить до пенки — благодаря этому приему лакомство будет выглядеть гораздо аппетитнее.

Для приготовления самого простого горячего шоколадного напитка понадобится плитка горького шоколада, 350 миллилитров молока и 50 грамм сахара.

Плитка растапливается на водяной бане до тех пор, пока не превратится в однородную густую массу. После этого добавляется теплое молоко, сахар. Эту массу нужно держать на медленном огне, пока сахар не растворится. До кипения доводить не нужно.

Горячий шоколад также можно готовить с добавлением сливочного масла, порошка какао и даже картофельного крахмала.

К готовому напитку можно добавлять сливки, корицу, ваниль и другие ингредиенты по вкусу.

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