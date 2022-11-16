Как приготовить вкусный горячий шоколад

Перед приготовлением плитку шоколада нужно охладить — тогда она будет таять медленно и равномерно. Не нужно доводить шоколадную массу до кипения, чтобы сохранить вкус, аромат и полезные свойства. Перед подачей на стол полученную массу нужно взбить до пенки — благодаря этому приему лакомство будет выглядеть гораздо аппетитнее.