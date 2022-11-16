Как приготовить вкусный горячий шоколад

Общественная служба новостей подготовила несколько рецептов этого ароматного напитка.
Чтобы вкус шоколада был насыщенным, не нужно экономить на ингредиентах — плитка или какао-порошок должны быть высокого качества.
Перед приготовлением плитку шоколада нужно охладить — тогда она будет таять медленно и равномерно. Не нужно доводить шоколадную массу до кипения, чтобы сохранить вкус, аромат и полезные свойства. Перед подачей на стол полученную массу нужно взбить до пенки — благодаря этому приему лакомство будет выглядеть гораздо аппетитнее.
Для приготовления самого простого горячего шоколадного напитка понадобится плитка горького шоколада, 350 миллилитров молока и 50 грамм сахара.
Плитка растапливается на водяной бане до тех пор, пока не превратится в однородную густую массу. После этого добавляется теплое молоко, сахар. Эту массу нужно держать на медленном огне, пока сахар не растворится. До кипения доводить не нужно.
Горячий шоколад также можно готовить с добавлением сливочного масла, порошка какао и даже картофельного крахмала.
К готовому напитку можно добавлять сливки, корицу, ваниль и другие ингредиенты по вкусу.