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Эксперт рассказал, какой хлеб наиболее полезен для здоровья

Сегодня, 14:34
По словам ведущего программы «Живая еда» Сергея Малоземова, здоровье человека зависит от правильно выбранного для приема пищи хлеба.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на радио «Спутник», которое приводит слова эксперта, в белом хлебе переизбыток крахмала и мало витаминов, характерных для зерна. Он вкусный, но бесполезный.

Такая же хлебопекарная мука высшего сорта идет на производство темного хлеба, поэтому нужно ознакомиться с его составом. Там приоритет должен отдаваться ржаной обдирной или ржаной обойной муке.

Состав ингредиентов также должен быть дополнен отрубями, мукой полбы, семенами таких растений, как кунжут, подсолнечник или лен.

 

#Светлана Павлова
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