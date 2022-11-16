Эксперт рассказал, какой хлеб наиболее полезен для здоровья

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на радио «Спутник», которое приводит слова эксперта, в белом хлебе переизбыток крахмала и мало витаминов, характерных для зерна. Он вкусный, но бесполезный.
Такая же хлебопекарная мука высшего сорта идет на производство темного хлеба, поэтому нужно ознакомиться с его составом. Там приоритет должен отдаваться ржаной обдирной или ржаной обойной муке.
Состав ингредиентов также должен быть дополнен отрубями, мукой полбы, семенами таких растений, как кунжут, подсолнечник или лен.