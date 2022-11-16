Эксперт рассказал, как будут дальше развиваться события с санкциями

Таким образом, сейчас мы ждем блокировок и угроз странам, у которых с РФ наиболее тесный обмен между военными: Израиль, Франция, частично страны Латинской Америки, резюмировал Сергей Маркелов, добавив, что США будут также предпринимать попытки втянуть в это дело Индию и Китай.