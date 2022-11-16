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Эксперт рассказал, как будут дальше развиваться события с санкциями

Сегодня, 06:54
Фото: pxhere.com
Политолог, глава отечественной коммуникационной компании Сергей Маркелов прокомментировал высказывание министра финансов США Джанет Йеллен насчет того, что Вашингтон посредством ввода новых ограничений будет пытаться лишить ВС РФ необходимого оснащения.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты могут ввести новые антироссийские санкции «точечно» — в отношении физлиц и компаний, имеющих отношение к закупкам Россией технологий военного назначения, пишет Pravda.Ru.

Он пояснил, это станет ответом американских властей на активизацию российского военно-промышленного комплекса (ВПК) на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Таким образом, по словам политолога, Вашингтон делает попытки ограничить прямые военные технологии, которые закупает Москва.

Таким образом, сейчас мы ждем блокировок и угроз странам, у которых с РФ наиболее тесный обмен между военными: Израиль, Франция, частично страны Латинской Америки, резюмировал Сергей Маркелов, добавив, что США будут также предпринимать попытки втянуть в это дело Индию и Китай.

#Санкции
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