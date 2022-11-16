Диетолог рассказал, чем заменить майонез в новогодних блюдах

В беседе с News.ru доктор-диетолог Михаил Гинзбург сказал, что сделать еду менее калорийной можно, заменив майонез на сметану жирностью не выше 15%. Если вас такой вариант не устраивает, используйте майонез на оливковом масле вместо майонеза на масле подсолнечном. Он менее вреден, хотя все равно остается калорийным и плохо усваиваемым продуктом.