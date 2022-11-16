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Диетолог рассказал, чем заменить майонез в новогодних блюдах

Сегодня, 14:15
Доктор дал совет, как уменьшить калорийность традиционных российских блюд, подаваемых к новогоднему столу.

В беседе с News.ru доктор-диетолог Михаил Гинзбург сказал, что сделать еду менее калорийной можно, заменив майонез на сметану жирностью не выше 15%. Если вас такой вариант не устраивает, используйте майонез на оливковом масле вместо майонеза на масле подсолнечном. Он менее вреден, хотя  все равно остается калорийным и плохо усваиваемым продуктом.

Ранее доктор-диетолог Елена Соломатина порекомендовала россиянам в Новый год не увлекаться холодцом. По ее мнению, это жирное блюдо, которое можно есть в большом количестве только, если не хотите пробовать никакой другой еды. Но за новогодним столом вам это вряд ли удастся.

#Ольга Земскова
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