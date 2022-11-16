Автоэксперт Кадаков прокомментировал инициативу ограничить скорость СИМ до 20 км/ч

В беседе с russian.rt.com эксперт отметил: предложение снизить скорость, безусловно, правильное. Уже сейчас действует ограничение до 25 км/ч. Но вопрос заключается в другом: как это контролировать. “Дети страдают зачастую от электросамокатов, которые им покупают сами родители... Если речь идёт о прокатных электросамокатах – да, это можно сделать”, – заявил он.