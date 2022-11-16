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Автоэксперт Кадаков прокомментировал инициативу ограничить скорость СИМ до 20 км/ч

Сегодня, 00:10
Максим Кадаков, автоэксперт и главный редактор журнала “За рулём”, высказался по поводу инициативы уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой снизить разрешённую скорость передвижения на СИМ до 20 км/ч.

В беседе с russian.rt.com эксперт отметил: предложение снизить скорость, безусловно, правильное. Уже сейчас действует ограничение до 25 км/ч. Но вопрос заключается в другом: как это контролировать. “Дети страдают зачастую от электросамокатов, которые им покупают сами родители... Если речь идёт о прокатных электросамокатах – да, это можно сделать”, – заявил он.

Помимо этого, Кадаков подчеркнул: редко кто приобретает защиту при использовании СИМ, например, шлемы. Он отметил: предложенные меры можно обсудить и зарегулировать документально, но фактически никто не будет это исполняет. Эксперт также отметил, что его всегда интересует механизм.

По поводу введения ОСАГО Кадаков ответил, что сейчас это реализовать трудно. “У нас ОСАГО пока оформляется на транспортные средства, которые вводятся в обращение по определённым механизмам. На них вешаются номера, они регистрируются в ГАИ... У самокатов нет номерных знаков”, – заключил эксперт.

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