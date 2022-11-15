Конечно, Ратмир только в начале творческого пути. Но уже сейчас подросток совершенно по-взрослому рассуждает о секрете успеха. Оглядываясь назад, из прошлого в день сегодняшний он дает самому себе главный совет — не лениться. Творчество лишь на первый взгляд — мир спонтанности и вечного карнавала. На деле — это ежедневная муштра. Репетиции, занятия, отработка приемов владения инструментом — на это уходят часы. И лишь в моменты выступлений перед публикой — на отчетных концертах или конкурсах — Ратмир понимает: именно ради такого успеха стоит прилагать ежедневно огромное количество усилий.