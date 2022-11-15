«Инвалидность у меня с детства, заболевание было выявлено в 2 года», — он немногословен и феноменально сдержан.
Возможно, сказывается врожденная застенчивость. Возможно, отсутствие опыта работы перед камерой. Интервью в проекте #безграничные_возможности2022 — первое в жизни Ратмира.
«Я планирую дальше развиваться в этом направлении, я думаю, что дальше у меня получится поступить в профильное учебное заведение, чтобы получить музыкальное образование».
Конечно, Ратмир только в начале творческого пути. Но уже сейчас подросток совершенно по-взрослому рассуждает о секрете успеха. Оглядываясь назад, из прошлого в день сегодняшний он дает самому себе главный совет — не лениться. Творчество лишь на первый взгляд — мир спонтанности и вечного карнавала. На деле — это ежедневная муштра. Репетиции, занятия, отработка приемов владения инструментом — на это уходят часы. И лишь в моменты выступлений перед публикой — на отчетных концертах или конкурсах — Ратмир понимает: именно ради такого успеха стоит прилагать ежедневно огромное количество усилий.
«Важно ценить помощь своих родных и близких. Меня мотивирует мысль, что мое творчество может поддержать кого-то в трудную минуту».
Музыка вдохновляет. Музыка окрыляет. Музыка делает мир лучше, уверен Ратмир. Он и сам ни раз расправлял крылья, когда удавалось почувствовать полное единение с аккордеоном. В такие моменты все происходящее вокруг словно отключается. И на короткие минуты безупречного исполнения того или иного произведения парень забывает не только о проблемах, но и о своих особенностях здоровья. Творчество вообще удивительная штука. Оно позволяет обнажать невидимое и раскрывать спрятанное глубоко внутри.
Недуг, по понятным причинам, делает Ратмира замкнутым, отчасти изолированным от мира. Но во вселенной творчества этому нет места. С аккордеоном в руках молодой человек чувствует себя абсолютно полноценным человеком.
А еще Ратмир мечтает, что однажды мечта превратится в профессию.
«Я думаю, что однажды музыка позволит мне не только поддерживать других людей, но и поможет материально».
А вслед за профессиональной планкой однажды Ратмир попытается завоевать известность. Сначала в родной стране, а там — кто знает, может и на международном уровне у него появится свой слушатель.
«Я уже сейчас стал относительно узнаваемым. У меня появились новые знакомства вроде учителей и просто друзей из музыкальной школы».
Он легко справляется с повседневными трудностями. Конечно, не без помощи родных. Но большое значение для Ратмира имеют безграничные возможности его мечты. Там, в голове, есть четкая цель. Она мотивирует. Она является ориентиром. А значит осталось лишь дождаться момента, когда талант помноженный на упорство, станет возможностью выйти в свет единственного софита и взять овации публики.
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