Все для комфорта. На популярном маршруте в Омске стало больше автобусов

В пресс-службе мэрии Омска поделились новостями об автобусах на маршруте №78. С сегодняшнего дня, 15 ноября, на маршрут вышло два новых автобуса среднего класса.
В городском дептранспорта уточнили, что протяженность автобусного маршрута № 78 составляет 19.9 км от поселка Солнечный до Биофабрики. В среднем, на весь путь уходит 72 минуты в одну сторону. Интервал движения ранее составлял 8-9 минут, теперь же автобусы будут ходить каждые 6-7 минут.
Отметим, что маршрут №78 стал первым, где начали использовать валидаторы. Пока приспособление для безналичной оплаты установили всего в нескольких автобусах, но после полного укомплектования маршрута валидаторами такое оборудование начнут устанавливать и в других автобусах.