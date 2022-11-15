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Все для комфорта. На популярном маршруте в Омске стало больше автобусов

Сегодня, 06:23
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на маршрут № 78 выпустили два новых автобуса

Увеличение транспорта сократит интервал движения в часы пик и позволит омичам комфортнее добираться до пункта назначения.

В пресс-службе мэрии Омска поделились новостями об автобусах на маршруте №78. С сегодняшнего дня, 15 ноября, на маршрут вышло два новых автобуса среднего класса.

В городском дептранспорта уточнили, что протяженность автобусного маршрута № 78 составляет 19.9 км от поселка Солнечный до Биофабрики. В среднем, на весь путь уходит 72 минуты в одну сторону. Интервал движения ранее составлял 8-9 минут, теперь же автобусы будут ходить каждые 6-7 минут. 

Отметим, что маршрут №78 стал первым, где начали использовать валидаторы. Пока приспособление для безналичной оплаты установили всего в нескольких автобусах, но после полного укомплектования маршрута валидаторами такое оборудование начнут устанавливать и в других автобусах. 

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#Город#Новости#Омская область#Маршрут#Автобус#Транспорт#Ольга Акамова
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