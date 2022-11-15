Все для комфорта. На популярном маршруте в Омске стало больше автобусов

Отметим, что маршрут №78 стал первым, где начали использовать валидаторы. Пока приспособление для безналичной оплаты установили всего в нескольких автобусах, но после полного укомплектования маршрута валидаторами такое оборудование начнут устанавливать и в других автобусах.