Врач рассказал, кто больше рискует заболеть болезнью Альцгеймера

Невролог отметил, что чаще всего болезнь Альцгеймера диагностируется у людей в возрасте 65 лет и старше, хотя в редких случаях недуг может проявиться и у более молодых пациентов. На сегодняшний день этим недугом страдает порядка двадцати миллионов человек, из которых подавляющее большинство — женщины старше 65 лет.