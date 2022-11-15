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Врач рассказал, кто больше рискует заболеть болезнью Альцгеймера

Сегодня, 09:42
Фото: piqsels.com
Невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов сообщил, что чаще болезнью Альцгеймера болеют женщины, нежели мужчины. По его словам, самым первым проявлением недуга может стать потеря памяти.

При появлении такого симптома врач рекомендовал провести некоторые процедуры для выявления наличия специального белка амилоида в спинномозговой жидкости — это, как пояснил специалист, необходимо для установления диагноза. Об этом пишет Pravda.Ru.

Невролог отметил, что чаще всего болезнь Альцгеймера диагностируется у людей в возрасте 65 лет и старше, хотя в редких случаях недуг может проявиться и у более молодых пациентов. На сегодняшний день этим недугом страдает порядка двадцати миллионов человек, из которых подавляющее большинство — женщины старше 65 лет.

Врач рассказал, что процент выживаемости с таким заболеванием у женщин выше, чем у мужчин. В среднем человек, у которого диагностирована болезнь Альцгеймера, с начала заболевания живет порядка десяти лет, резюмировал Игорь Орлов.

#Общество
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