Врач рассказал, кто больше рискует заболеть болезнью Альцгеймера

При появлении такого симптома врач рекомендовал провести некоторые процедуры для выявления наличия специального белка амилоида в спинномозговой жидкости — это, как пояснил специалист, необходимо для установления диагноза. Об этом пишет Pravda.Ru.
Невролог отметил, что чаще всего болезнь Альцгеймера диагностируется у людей в возрасте 65 лет и старше, хотя в редких случаях недуг может проявиться и у более молодых пациентов. На сегодняшний день этим недугом страдает порядка двадцати миллионов человек, из которых подавляющее большинство — женщины старше 65 лет.
Врач рассказал, что процент выживаемости с таким заболеванием у женщин выше, чем у мужчин. В среднем человек, у которого диагностирована болезнь Альцгеймера, с начала заболевания живет порядка десяти лет, резюмировал Игорь Орлов.