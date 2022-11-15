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Вот такая «ляпота». Омичи пожаловались на завалившийся столб

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на столб, повисший на проводах около дороги

Столб расположен около дороги, что представляет опасность для людей и автомобилей.

Сегодня, 15 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба от жителей Омска.

В паблике «Типичный Омск» омичи рассказали о повисшем на проводах столбе на улице 6-й Станционной.

«Ответственный службы ждут, когда всё это бухнется на автомобили и людей?!», — написал автор поста.

Долго ждать реакции не пришлось. В скором времени в комментариях появился ответ администрации Омска.

«Добрый день. До конца дня столб будет демонтирован. Данная сеть является — проводным радио. В настоящее время не используется. Благодарим за сигнал», — ответила омская мэрия.
Фото: Скриншот паблика "Типичный Омск"
#Юлия Бармина#Город#Жалоба#Дорога#Упал столб#Столб
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