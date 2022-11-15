Вот такая «ляпота». Омичи пожаловались на завалившийся столб

Сегодня, 15 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба от жителей Омска.
В паблике «Типичный Омск» омичи рассказали о повисшем на проводах столбе на улице 6-й Станционной.
«Ответственный службы ждут, когда всё это бухнется на автомобили и людей?!», — написал автор поста.
Долго ждать реакции не пришлось. В скором времени в комментариях появился ответ администрации Омска.
«Добрый день. До конца дня столб будет демонтирован. Данная сеть является — проводным радио. В настоящее время не используется. Благодарим за сигнал», — ответила омская мэрия.