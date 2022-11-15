В отличие от Петросяна Винокур своими концертами доволен

Советский и российский юморист даже уговаривал зрителей приходить на его мероприятия, предлагая им 20-процентные скидки на билеты.
Однако, эта мера желаемого эффекта не принесла, пишет Общественная служба новостей. Билеты на концерт Евгения Петросяна, который пройдет 26 ноября в «Меридиане» в Москве, раскуплены на сегодняшний день только наполовину. Следует отметить, что билет на концерт юмориста стоит 720 рублей. Из недавнего заявления его продюсера Павла Рудченко следует, что Петросяну высокие гонорары не нужны. Гораздо более важной является для него радость поклонников.
Коллега Петросяна, известный комик Владимир Винокур, выступил с заявлением о том, что не испытывает подобных проблем. Артист всегда собирает «аншлаги».
«Я не очень люблю комментировать ничего про своих коллег, сейчас я на гастролях, у меня с концертами все в порядке», — подчеркнул Винокур в интервью журналистам.