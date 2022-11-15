В отличие от Петросяна Винокур своими концертами доволен

Однако, эта мера желаемого эффекта не принесла, пишет Общественная служба новостей. Билеты на концерт Евгения Петросяна, который пройдет 26 ноября в «Меридиане» в Москве, раскуплены на сегодняшний день только наполовину. Следует отметить, что билет на концерт юмориста стоит 720 рублей. Из недавнего заявления его продюсера Павла Рудченко следует, что Петросяну высокие гонорары не нужны. Гораздо более важной является для него радость поклонников.