В Омске вечером сбили ребенка. Девочка доставлена в больницу

Сотрудники полиции предварительно выяснили, что 46-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 14-летнюю девочку в районе пересечения пр. Мира и ул. Мамина-Сибиряка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Признаков алкогольного опьянения у водителя не наблюдалось, пострадавшую доставили в больницу.