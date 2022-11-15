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В Омске вечером сбили ребенка. Девочка доставлена в больницу

Сегодня, 08:44
Фото: Город55
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На омской дороге пострадала 14-летняя девочка

Юная омичка в больнице. Она переходила дорогу по «пешеходнику» и оказалась под колесами.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что 14 ноября около 19:10 часов в дежурную часть поступили сведения о ДТП с участием несовершеннолетней.

Сотрудники полиции предварительно выяснили, что 46-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 14-летнюю девочку в районе пересечения пр. Мира и ул. Мамина-Сибиряка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Признаков алкогольного опьянения у водителя не наблюдалось, пострадавшую доставили в больницу.

Госавтоинспекторами проводится проверка для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

Отметим, что это не единственное ДТП с участием ребенка за вчерашний вечер.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
Поездка обернулась больницей. В Омске в ДТП пострадал 5-летний ребенок
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Дети#ГИБДД#Госпитализация#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми
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