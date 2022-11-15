В Омске вечером сбили ребенка. Девочка доставлена в больницу

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что 14 ноября около 19:10 часов в дежурную часть поступили сведения о ДТП с участием несовершеннолетней.
Сотрудники полиции предварительно выяснили, что 46-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 14-летнюю девочку в районе пересечения пр. Мира и ул. Мамина-Сибиряка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Признаков алкогольного опьянения у водителя не наблюдалось, пострадавшую доставили в больницу.
Госавтоинспекторами проводится проверка для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.
Отметим, что это не единственное ДТП с участием ребенка за вчерашний вечер.