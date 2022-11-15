Гаражам здесь не место! В Омске массово убирают незаконные «дома» для машин

В ведомстве также рассказали, как проходит процедура выноса незаконных гаражей. Сначала на сайте администрации и на самом объекте появляется уведомление, что гараж установлен без нужных документов. Собственник может узаконить гараж, оформив на него документы. Однако если территория не предназначена для размещения гаражей, владелец обязан вынести его в установленный срок, иначе объект вынесут на специальную площадку.