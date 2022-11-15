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Гаражам здесь не место! В Омске массово убирают незаконные «дома» для машин

Сегодня, 09:06
Фото: 1MI
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В Омске ликвидируют незаконно установленные гаражи

Омичам, отказавшимся добровольно убрать свои гаражные боксы, придется возместить понесенные администрацией расходы.

По сообщению администрации Омска, вчера, 14 ноября, истек срок, отведенный омичам для добровольного выноса незаконно установленных гаражей с муниципальной земли.

С начала года более 60 владельцев вынесли гаражи добровольно. Однако 193 человека отказались, их гаражные боксы планируют убрать до конца 2022 года.

В ведомстве также рассказали, как проходит процедура выноса незаконных гаражей. Сначала на сайте администрации и на самом объекте появляется уведомление, что гараж установлен без нужных документов. Собственник может узаконить гараж, оформив на него документы. Однако если территория не предназначена для размещения гаражей, владелец обязан вынести его в установленный срок, иначе объект вынесут на специальную площадку.

На возврат гаражного бокса собственнику дается один месяц. Чтобы это сделать, омичам нужно будет возместить понесенные администрацией расходы.

«Те собственники, которые не платят за аренду земли или вообще не оформили правоустанавливающие документы на использование земельного участка, рискуют остаться без гаражей», — отметила начальник отдела развития торговли и размещения гаражей Екатерина Вяткина.
#Юлия Бармина#Город#Гараж#Снос#Ликвидация
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