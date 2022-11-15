В Омск пришел грипп В. Больше 10 тыс. людей болеют ОРВИ

По данным омского Роспотребнадзора в период с 7 по 13 ноября в области зарегистрировано 10873 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Положительных лабораторных тестов 72,7%.
Омичи болеют риновирусами, респираторно-синцитиальными вирусами, бокавирусами, коронавирусом, вирусом парагриппа и аденовирусом. Эти заболевания у 93,8% простудившихся.
6,2% заболевших омичей подхватили вирусы гриппа. Впервые за сезон 2022-2023 годов обнаружен вирус гриппа В. Он часто характеризуется тяжелым течением болезни и серьезными осложнениями.
Охват вакцинацией против гриппа составил 46,1% населения региона. Привились больше 867 тыс. жителей Омской области.
Отметим, пока, за исключением прихода гриппа В, эпидемиологическая обстановка держится показателей на конец октября: