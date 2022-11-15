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В Омск пришел грипп В. Больше 10 тыс. людей болеют ОРВИ

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI
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В Омскую область в самый пик заболеваемости ОРВИ добрался грипп В

Простуды на спад не идут. Начал гулять грипп, кроме того, зафиксировали приход тяжелой разновидности. Омичам советуют прививаться.

По данным омского Роспотребнадзора в период с 7 по 13 ноября в области  зарегистрировано 10873 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Положительных лабораторных тестов 72,7%.

Омичи болеют риновирусами, респираторно-синцитиальными вирусами, бокавирусами, коронавирусом, вирусом парагриппа и аденовирусом. Эти заболевания у 93,8% простудившихся.

6,2% заболевших омичей подхватили вирусы гриппа. Впервые за сезон  2022-2023 годов обнаружен вирус гриппа В. Он часто характеризуется тяжелым течением болезни и серьезными осложнениями.

Охват вакцинацией против гриппа составил 46,1% населения региона. Привились больше 867 тыс. жителей Омской области. 

Отметим, пока, за исключением прихода гриппа В, эпидемиологическая обстановка держится показателей на конец октября:

Выяснилось, сколько людей болеет в Омской области риновирусом и парагриппом
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#Общество#Город#Дарья Зыкова#Новости#Омская область#ОРВИ#Грипп#Статистика#Прививки#Заболеваемость#Роспотребнадзор
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