Циклон принесет в Омскую область мороз как в Якутске

Ночью 17 ноября столбик термометра опустится до -10…-15 градусов, на севере региона похолодает до -23 градусов. Днем температура воздуха составит -16…-21 градус. В Омске ночью будет холодно до -11…-13 градусов, днем характер погоды не изменится — -10…-12 градусов.