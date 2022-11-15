Циклон принесет в Омскую область мороз как в Якутске

Начальник «Обь-Иртышского УГМС» Наталия Криворучко рассказала, какие перемены в погоде произойдут в Омской области в ближайшие дни. По ее словам, в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха.
«Циклон, затягивая в свой тыл арктический воздух, будет перемещаться в Восточную Сибирь, — объяснила эксперт. — К среде ветер сменит юго-западное направление на северное».
Ночью 17 ноября столбик термометра опустится до -10…-15 градусов, на севере региона похолодает до -23 градусов. Днем температура воздуха составит -16…-21 градус. В Омске ночью будет холодно до -11…-13 градусов, днем характер погоды не изменится — -10…-12 градусов.
Хотя такое похолодание произойдет в регионе впервые за сезон, такая температура воздуха соответствует климатическим нормам ноября. Похолодание продолжится, вместо дождя пойдет снег, на дорогах будет скользко.
По климатическим данным, 17 ноября в Омске максимальная температура воздуха достигала 10.3 градусов в 2001 году. Минимальную температуру воздуха зарегистрировали в 1902 году, она составляла -37 градусов.