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Циклон принесет в Омскую область мороз как в Якутске

Сегодня, 03:01
Фото: 1MI

В Омскую область придут морозы до -23 градусов

Начальник «Обь-Иртышского УГМС» Наталия Криворучко рассказала, что циклон принесет похолодание в регион.

Начальник «Обь-Иртышского УГМС» Наталия Криворучко рассказала, какие перемены в погоде произойдут в Омской области в ближайшие дни. По ее словам, в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха.

«Циклон, затягивая в свой тыл арктический воздух, будет перемещаться в Восточную Сибирь, — объяснила эксперт. — К среде ветер сменит юго-западное направление на северное».

Ночью 17 ноября столбик термометра опустится до -10…-15 градусов, на севере региона похолодает до -23 градусов. Днем температура воздуха составит -16…-21 градус. В Омске ночью будет холодно до -11…-13 градусов, днем характер погоды не изменится — -10…-12 градусов.

Хотя такое похолодание произойдет в регионе впервые за сезон, такая температура воздуха соответствует климатическим нормам ноября. Похолодание продолжится, вместо дождя пойдет снег, на дорогах будет скользко.

По климатическим данным, 17 ноября в Омске максимальная температура воздуха достигала 10.3 градусов в 2001 году. Минимальную температуру воздуха зарегистрировали в 1902 году, она составляла -37 градусов.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Погода на выходных#Прогноз погоды
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