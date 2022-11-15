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Стоимость вторичного жилья в России снова растет

Вчера, 16:40
Стоимость квадратного метра жилплощади во вторичном секторе растет, несмотря на прогнозы экспертов. В августе прирост среднего дисконта составил 6%, что стало рекордом.

Ведущий аналитик агентства «Этажи» Александр Иванов рассказал, что во второй половине сентября по рынку недвижимости прошла волна распродаж, когда владельцы квартир готовы были сделать скидку до 40%. Эксперт предположил, что это явление может быть связано с частичной мобилизацией, пишет Общественная служба новостей.

Однако в октябре средние значения торга сократились, а в ноябре достигли показателя 5,7%.

Ранее СМИ сообщали, что россияне в октябре переключились на покупку вторичного жилья. При этом доля сделок по приобретению квартир в этом секторе возросла на 3,4 процентных пункта, а на первичном — снизилась на 3 процентных пункта.

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