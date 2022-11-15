Стоимость вторичного жилья в России снова растет

Ведущий аналитик агентства «Этажи» Александр Иванов рассказал, что во второй половине сентября по рынку недвижимости прошла волна распродаж, когда владельцы квартир готовы были сделать скидку до 40%. Эксперт предположил, что это явление может быть связано с частичной мобилизацией, пишет Общественная служба новостей.