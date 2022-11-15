Стали известны подробности реконструкции стадиона «Красная звезда» в Омске

В мэрии Омска рассказали о планах реконструировать стадион «Красная Звезда». Из-за того, что в городе нет большого, современного стадиона с удобной тренировочной базой и прочей инфраструктурой, Омск несколько лет не рассматривается в качестве места проведения Всероссийских и Международных соревнований в различных видах спорта.
Например, по регламенту российского футбольного союза в приоритете проведение футбольных матчей профессиональных команд на открытых уличных стадионах. После реконструкции «Красной звезды» Омск получит современный стадион на 15 тыс болельщиков.
Силами города обновить «Красную звезду» в ближайшие годы не выйдет: работы, по примерным подсчетам, обойдутся в несколько млрд рублей. Несколько лет город искал инвесторов, и теперь совместно с правительством региона прорабатывается вариант концессионного соглашения с представителями бизнеса.
Для этого СК «Красная Звезда» должен перейти под патронат министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Сегодня на профильном комитете Омского городского Совета соответствующие документы были представлены депутатам.
В мэрии подчеркнули, что смена собственника не затронет интересы воспитанников и тренеров Красной Звезды. Все они, как и прежде, будут заниматься на привычных тренировочных базах и даже получат больше возможностей для развития.