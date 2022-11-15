Стали известны подробности реконструкции стадиона «Красная звезда» в Омске

В мэрии Омска рассказали о планах реконструировать стадион «Красная Звезда». Из-за того, что в городе нет большого, современного стадиона с удобной тренировочной базой и прочей инфраструктурой, Омск несколько лет не рассматривается в качестве места проведения Всероссийских и Международных соревнований в различных видах спорта.