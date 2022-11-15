Специалисты рассказали, что входит в группу риска по диабету

Как уточнили в Общественной службе новостей, это заболевание является наиболее распространенный видом хронических эндокринных недугов. Оно имеет характерный симптом — гипергликемию, которая сопровождается высоким уровнем сахара в крови. При этом в организме происходит инсулиновая недостаточность.
Также выделяют центральный несахарный диабет. Он возникает из-за дефицита вазопрессина или сопротивляемости организма к нему.
Еще одна разновидность заболевания ‐ нефрогенный несахарный диабет может быть передан генетически.
Приобретенный диабет может вызвать почечные или мозговые патологии.
Диабет 2-го типа связан с инсулинорезистентностью. В группу риска данного заболевания входят люди пожилого возраста.
В группы риска по диабету также попадают люди с лишним весом, страдающие синдромом поликистозных яичников, артериальной гипертензией, а также те, кого в младенчестве не кормили грудным молоком. Среди вредных факторов эксперты назвали неактивный образ жизни, вредные привычки, злоупотребление пищей, насыщенной углеводами и жирами.
Особого внимания требуют пациенты со сниженной толерантностью к глюкозе. Сахарный диабет может возникнуть даже через 10 лет после выявления преддиабета.