Специалисты рассказали, что входит в группу риска по диабету

В группы риска по диабету также попадают люди с лишним весом, страдающие синдромом поликистозных яичников, артериальной гипертензией, а также те, кого в младенчестве не кормили грудным молоком. Среди вредных факторов эксперты назвали неактивный образ жизни, вредные привычки, злоупотребление пищей, насыщенной углеводами и жирами.