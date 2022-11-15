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Специалист обозначила самое благоприятное время для покупки квартиры в России

Сегодня, 10:43
Фото: 1MI
Эксперт по недвижимости Наталья Малышева рассказала, что при покупке недвижимости желательно заранее тщательно все спланировать и изучить нюансы. При этом желательно также учитывать, что оптимальный сезон для приобретения квартиры — лето.

По словам эксперта, одним из важнейших факторов сделки с недвижимостью является бюджет покупки. На стоимость жилья влияет и качество объекта (планировка, ремонт, добротность стройматериалов), и его местоположение (транспортная доступность, инфраструктура, престижность района). Об этом пишут «Известия».

Также Малышева рекомендовала при планировании покупки недвижимости принимать в расчет сезонность. Она пояснила, что выгоднее будет решать жилищные вопросы в сезон, когда потенциальным клиентам доступны скидки. Кроме того, определенное время года может в значительной степени повлиять как на ценовую политику рынка, так и на качество объектов.

Эксперт объяснила, что зима на рынке недвижимости считается мертвым сезоном, так как там много праздничных дней, да и в целом, это период характеризуется низким спросом и предложением. Весной активность продавцов и покупателей растет, однако цены нередко завышаются, что объясняется именно ростом покупательского спроса. Эти же самые факторы можно отнести и к осени.

А вот лето — самый оптимальный период для решения жилищных вопросов, так как многие собственники жилья стремятся завершить сделку перед тем, как уехать отдыхать, и поэтому готовы дать дополнительную скидку или предоставить какой-либо бонус. В итоге рынок переполнен интересными предложениями, выгодными условиями для покупки и акциями, резюмировала Наталья Малышева.

#Общество
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