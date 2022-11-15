Специалист обозначила самое благоприятное время для покупки квартиры в России

Эксперт объяснила, что зима на рынке недвижимости считается мертвым сезоном, так как там много праздничных дней, да и в целом, это период характеризуется низким спросом и предложением. Весной активность продавцов и покупателей растет, однако цены нередко завышаются, что объясняется именно ростом покупательского спроса. Эти же самые факторы можно отнести и к осени.