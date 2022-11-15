Российские аналитики оценили вложения на развитие микроэлектроники

В основе оценок лежат данные, собранные в ходе бесед с российскими и международными аналитиками, передает Общественная служба новостей.
Отмечается, что при расчетах оценивались современные тренды. Однако их нужно скорректировать в соответствии с уровнем инфляции.
Чтобы повысить объемы местного производства оборудования для разработки пластин из кремния и фотолитографии. Также средства понадобятся для субсидирования научных изысканий в этих областях. Объем финансирования должен составить четыреста — пятьсот миллиардов рублей. Отмечается, что половина из этих средств должна быть выделена из бюджета.
Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что ситуацию в области отечественной микроэлектроники будет достаточно трудно развернуть в нашу пользу, поскольку мы отстали в этом направлении более чем на 15 лет. Российские компании по разработке оборудования выпускали его в ограниченном количестве. Поэтому самого оборудования не хватает, а цены на него выросли почти в три раза.