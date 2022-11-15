Российские аналитики оценили вложения на развитие микроэлектроники

Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что ситуацию в области отечественной микроэлектроники будет достаточно трудно развернуть в нашу пользу, поскольку мы отстали в этом направлении более чем на 15 лет. Российские компании по разработке оборудования выпускали его в ограниченном количестве. Поэтому самого оборудования не хватает, а цены на него выросли почти в три раза.