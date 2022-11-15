Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин наградил десантника, который потерял ноги во время обрушения казармы в Омске

Сегодня, 08:19
Фото: t.me/ratmirmavliev
Рустама Набиева наградили орденом Дружбы.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы десантника Рустама Набиева, который потерял ноги во время обрушения казармы 242-го учебного центра в Светлом 2015 году. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

Рустам Набиев занимается спортом и ведет блог, в котором рассказывает о своей жизни. В сентябре 2020 года он покорил Эверест. Набиев женат, у него есть дети.

В июне он начал работать в мэрии Уфы на посту советника по вопросам обеспечения доступной среды. Кроме работы в мэрии Рустам Набиев входит в Общественную палату Башкирии.

Блогер, потерявший ноги при обрушении омской казармы, стал советником мэра Уфы
Узнать подробнее
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Россия#Рустам Набиев#Владимир Путин
Подпишитесь
«Верните наши деньги!»: клиенты омской юрфирмы ИП Латынцев нашли ее по новому адресу
Вчера, 14:05
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков покинул свой пост
14 ноября, 19:05
Циклон принесет в Омскую область мороз как в Якутске
Вчера, 09:01
Учеба кончилась. Из Омской области проводили группу военнослужащих
Вчера, 12:49
Появилась концепция благоустройства новой набережной в центре Омска
Вчера, 14:16
Решение вынесет суд. Омичи массово оспаривают призыв во время частичной мобилизации
Вчера, 11:37