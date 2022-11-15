Путин наградил десантника, который потерял ноги во время обрушения казармы в Омске

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы десантника Рустама Набиева, который потерял ноги во время обрушения казармы 242-го учебного центра в Светлом 2015 году. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
Рустам Набиев занимается спортом и ведет блог, в котором рассказывает о своей жизни. В сентябре 2020 года он покорил Эверест. Набиев женат, у него есть дети.
В июне он начал работать в мэрии Уфы на посту советника по вопросам обеспечения доступной среды. Кроме работы в мэрии Рустам Набиев входит в Общественную палату Башкирии.