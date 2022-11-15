Поздно одумался. Омич перевел телефонным мошенникам 2,5 млн рублей

Мужчине позвонила якобы сотрудница полиции из Москвы, которая сообщила о подозрительных операциях с его банковским счётом. Затем к разговору подключился «сотрудник Центробанка», который разъяснил, что для безопасности необходимо сменить лицевой счёт, но для этого нужно провести операцию с крупной суммой.