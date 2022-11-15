Поздно одумался. Омич перевел телефонным мошенникам 2,5 млн рублей

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 29-летний омич, который рассказал, что перевел мошенникам 2,5 млн рублей.
Мужчине позвонила якобы сотрудница полиции из Москвы, которая сообщила о подозрительных операциях с его банковским счётом. Затем к разговору подключился «сотрудник Центробанка», который разъяснил, что для безопасности необходимо сменить лицевой счёт, но для этого нужно провести операцию с крупной суммой.
Мошенники убедили мужчину оформить кредит и перевести все деньги на «безопасный» счет. В итоге омич взял в кредит 2,5 млн рублей и перевел их на счет злоумышленников. Позже мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Отметим, что подобная схема обмана в последнее время набирает обороты. Все больше людей становятся жертвами аферистов. Полиция напоминает омичам, что нужно быть предельно бдительными при общении по телефону и в Интернете.